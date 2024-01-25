За последние несколько недель только три европейских страны объявили о поставках на Украину новых пакетов военной помощи, сообщает РИА Новости.

Германия намерена отправить в Киев 124 беспилотника RQ-35 HEIDRUN, 15 зенитных самоходок «Гепард», 20 БМП «Мардер», терминалы спутниковой связи SATCOM, грузовые автомобили и средства индивидуальной бронезащиты.

Также о поставках объявила Великобритания, в новый пакет которой войдут крылатые ракеты Storm Shadow, а также противотанковые комплексы и системы противовоздушной обороны. Какие именно, не уточняется.

Франция обязалась отправлять каждый месяц по 40 ракет SCALP, 3000 снарядов для артиллерийских систем, 50 авиабомб AASM Hammer. Также Киев получит 78 САУ CAESAR. Когда именно будут формироваться эти пакеты, сказать сложно, так как некоторые виды оружия еще даже не произведены в требуемых объемах.