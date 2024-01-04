Инженеры РФ вновь взялись за технологии лазерного оружия, которые начали разрабатываться еще в годы СССР. С тех пор они существенно продвинулись вперед, поэтому возможностей для реализации проектов стало значительно больше.

Лазерами занялась не только Россия. Такое оружие хотели бы видеть в своем распоряжении все крупные армии мира. К примеру, Соединенные Штаты работают над установкой, которая будет смонтирована на самолеты, осуществляющие поддержку артиллерийских подразделений.

Ключевые цели разработки лазеров – это создание оружия, способного не только ослеплять различную современную электронику и военнослужащих, но и прожигать легкобронированную технику. Израиль, к примеру, продолжает разрабатывать систему противоракетной обороны «Железный луч», которая будет использоваться для уничтожения летящих на страну ракет.