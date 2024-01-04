Российские ВДВ в зоне проведения специальной военной операции активно используют комплексы радиоэлектронной борьбы «Лесочек» для уничтожения FPV-беспилотников и других разновидностей дронов противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Одним из главных преимуществ этих систем являются небольшие габариты. Компактность дает возможность устанавливать «Лесочек» на бронетехнику или автомобили, защищать танки, БМП, другие боевые машины от вражеских дронов и квадрокоптеров даже в движении. Также средства РЭБ обеспечивают защиту личного состава от вражеских атак.

Беспилотные аппараты, которые попадают в зону действия системы радиоэлектронной борьбы, моментально разрывают связь с оператором. Без управления они просто падают, не нанося никакого вреда российским подразделениям.