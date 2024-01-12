41-летний серийный убийца из Волгограда, который был приговорен к 21 году лишения свободы, погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом родственники преступника сообщили порталу V1.ru.

Денис Зубов убил свою сожительницу и еще двоих человек Маньяк действовал с особой жестокостью и после совершения преступления отрезал своим жертвам половые органы. Приговор был вынесен убийце в марте 2017 года.

Каким образом серийный убийца попал в зону проведения СВО, где именно он там служил и как погиб, в данный момент неизвестно. Родственники этого тоже не знают. Они рассказали, что на кладбище Красноармейского района Волгограда Зубов был похоронен осенью прошлого года. Но при этом на табличке указана дата 20 апреля.