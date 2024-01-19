Гибридный комплекс противовоздушной обороны FrankenSAM был разработан и прошел испытания в Соединенных Штатах. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Комплекс обеспечивает возможность задействовать устаревшие американские ракеты AIM-7 (Sparrow) и AIM-9 (Sidewinder) с не менее старых советских ЗРК «Бук», С-300 и прочих, имеющихся на вооружении Украины. Также он позволяет использовать связку американского зенитно-ракетного комплекса Patriot с любыми РЛС советского и украинского образца.

FrankenSAM имеет дальность поражения целей всего 15 километров. Ранее уже сообщалось о первом его использовании. В украинских Воздушных силах заявили, что гибридная система сбила беспилотник ВС РФ, однако подробности раскрывать никто не стал.