Итальянская актриса и режиссер Альда Гримальди, более известная под псевдонимом Дада, скончалась в Турине в возрасте 104 лет 28 декабря 2023 года. Причина смерти артистки не сообщалась. Также пока еще неизвестна дата церемонии прощания и похорон.

Альда родилась 6 октября 1919 года в Сампьердарене. В кино дебютировала в 1940 году в студии Fert под псевдонимом Дада. Актриса не только снималась в кино, но и играла в театре. Кроме того, до 1969 года она работала также и режиссером. Когда Альде Гримальди исполнилось 54 года, она решила завершить свою карьеру.

По информации итальянского издания La Stampa, Альда Гримальди стала первой женщиной-режиссером на итальянском телевидении. В 1957 году она получила премию Сент-Винсента в области журналистики.

Дада была замужем за врачом Джованни Франческо Рубино. Однако детей у пары не было. Актриса овдовела в 1997 году.