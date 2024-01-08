Представители администрации города Воронежа сообщили, что объявления, расклеенные на подъездах многих многоквартирных домов о предстоящей ракетной атаке ВСУ, являются фейковыми. По сообщению городских властей, такая информация не соответствует действительности, поэтому повода для паники нет.

Листовки с текстом, в котором говорится о подготовке ВСУ к нанесению ракетных ударов и атаки беспилотниками в период с 8 по 11 января, появились на подъездах жилых домов, расположенных по улице Матросова. В объявлении якобы обращается администрация города с просьбой запастись продуктами питания и наличными деньгами, а также рекомендуется на указанный период покинуть территорию города.

«Эта информация не соответствует действительности. Обстановка в городе и регионе остается спокойной и управляемой», – сообщили в мэрии.

Также городские власти призвали местных жителей и СМИ не поддаваться на провокации и всегда проверять распространяемую информацию на официальных ресурсах.