Мать погибшего в зоне проведения специальной военной операции военнослужащего ВСУ пожаловалась на неуважительное отношение к памяти ее сына. Она рассказала изданию V1.ru, что орден, к которому был представлен военный, вручили ей прямо на похоронах.

Жительница Волгограда отметила, что награду должны были вручать в торжественной обстановке, но почему-то о ее сыне «забыли». И поэтому просто передали ей орден в каком-то «закоулке в кабинете».

На жалобы женщины ответил военком Советского района города Игорь Шевченко. Он заявил, что все герои важны и никто никоим образом не разделял их родственников, которые должны были получать ордена. Награду матери вручили в полном соответствии с Уставом Вооруженных сил РФ и приказом министерства обороны.