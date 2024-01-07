В городе Волчанске Харьковской области в результате ракетного удара повреждено промышленное предприятие. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Олег Синегубов.

Помимо предприятия, пострадали также опоры линии электропередач, приводит слова Синегубова агентство ТАСС.

Также удары наносились по Купянску и по целому ряду населенных пунктов в Богодуховском, Харьковском и Купянском районах.

В ночь на 7 января Украину снова атаковали дроны-камикадзе. Целью большинства из них стал аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ перешли грань ударами по Белгороду и Донецку. Это были атаки на гражданское население. Россия же наносит удары исключительно по военным и промышленным объектам.