Актриса Анна Михалкова в ходе своего выступления, приуроченного к получению «Золотого орла» за лучшую женскую роль пошутила о «голой вечеринке».

Михалкова снялась в фильме «Чувства Анны», в нескольких сценах которого предстала перед зрителями совершенно обнаженной. Именно это она обыгрывала в шутках в своем выступлении. Зал реагировал смехом практически на каждую реплику артистки.

Михалкова отметила, что со сцены выступает далеко не в первый раз, но сейчас ей хочется извиниться перед присутствующими.

«У меня была хорошая шутка по поводу того, что я пришла сюда тоже в шубе — видите, как немногие поняли, о чем я сейчас говорю. Скажу по-другому: это как будто ты попал на голую вечеринку, но только вошел, видимо, в ту дверь», — добавила актриса.

Также Михалкова сообщила, что в фильме «Чувства Анны» сумела раскрыть свой богатый внутренний мир.