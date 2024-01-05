Жители Белгорода, подвергнувшегося 30 декабря террористической атаке ВСУ, стараются как можно реже выходить на улицу. Они чувствуют себя дома в относительной безопасности, сообщает РИА Новости.

Многие крупные магазины, рестораны и кафе в центре города не работают. Открыты лишь редкие продуктовые торговые точки и аптеки. Один из местных жителей, пытавшийся купить сим-карту, рассказал, что ни один из известных ему салонов мобильной связи не открывается.

В городе выпал снег, поэтому коммунальные службы уже второй день занимаются чисткой улиц. Разбитые окна в магазинах и жилых домах заколочены фанерой. К мемориалам, которые стихийно создали на местах ударов, люди несут игрушки и цветы.