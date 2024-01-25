Популярный российский актер Александр Петров 25 января отмечает свой день рождения. В этом году артисту исполнилось 35 лет. Актер известен российскому зрителю своими ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Спарта», фильмах «Затмение», «Текст», «Вторжение», «Лавстори», «Затмение» и множественных театральных постановках.

Артист регулярно выступает на сцене московского театра Ермоловой с собственными лирическими постановками. Также он играет в пьесе «Петя и Волк». Известно, что оплату в театре актеры получают «за выход». Сумма может достигать до 100 тысяч рублей.

А вот за съемочный день в сериале Петрову платили 500 тысяч рублей за смену. В новом году прайс актера варьируется от 500 тысяч до 700 тысяч рублей за смену.

Родился Александр Петров в Ярославской области в городе Переславль-Залесский. Изначально он собирался стать футболистом, однако получив травму решил отказаться от спортивной карьеры. Этот случай подтолкнул юного Александра к актерской карьере, которая по итогу сложилась более чем удачно.