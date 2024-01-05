В Южной Дакоте потерпел крушение стратегический бомбардировщик американских ВВС B-1B Lancer. По мнению экспертов, причиной падения самолета являются неблагоприятные погодные условия.

Экипаж, состоявший из четырех человек, предпринимал попытки удержать бомбардировщик в воздухе, однако сделать этого не смог и был вынужден катапультироваться. Спустя пару секунд самолет рухнул на землю.

На месте падения работают все оперативные службы и специалисты из комиссии ВВС, выясняющие точные причины крушения. О состоянии членов экипажа информации пока нет.

На одном из экспертных форумов предполагают, что полет совершался в условиях сильной облачности и при низкой температуре воздуха, что и привело к падению стратегического бомбардировщика.