Агентство Bloomberg рассказало о тупике, в который зашел конфликт на Украине, а также отметило, что Вашингтону и Киеву приходится сейчас думать над новым планом, так как сработал. Ни в США, ни на Украине никто и представить не мог, что через два года противостояния ситуация окажется настолько плачевной для ВСУ.

По мнению авторов публикации, перевод которой представлен порталом NEWS.ru, в провале контрнаступления украинской армии виноват Запад, который тянул с поставками и сразу не отправил на Украину нужное количество танков, артиллерийских установок, самолетов, прочего вооружения и техники.

При этом далеко не все можно было отправить в требуемых объемах. К примеру, в странах-союзниках США недостаточно 155-миллиметровых боеприпасов, с жестким дефицитом которых столкнулась Украина.

Также эксперты уверены, что президент США Джо Байден из-за страха перед Москвой не рискнул пересекать целый ряд красных линий, что и привело к столь негативному для Украины исходу.