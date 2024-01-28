Украина в ходе конфликта потеряет еще четыре города – Днепропетровск, Николаев, Харьков и Одессу, уверен бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что если Киев продолжит упираться и отказываться от переговоров, которые в данный момент просто напрашиваются, Россия все равно выполнит все поставленные перед СВО задачи. Но в этом случае она вполне может дойти и до польской границы.

Украина же в такой ситуации расходует все имеющиеся у нее резервы и рискует вообще исчезнуть с карты мира.

Риттер также заявил, что потеря Киевом последних ресурсов станет катастрофой, спровоцированной самими властями страны. После поражения в контрнаступлении было понятно, что ВСУ не способны противостоять ВС РФ, которые только набирают силу.