Американка Валерия Райан, отпраздновавшая 101-летие, раскрыла совершенно неожиданный секрет столь длительной жизни.

Она порекомендовала пить «все спиртное, которое сможете», чтобы прожить до ста лет и больше.

Женщина родилась в штате Мичиган в 2023 году. Она прошла Вторую мировую, во время которой служила в американском флоте. После этого Валерия вышла замуж, родила и воспитала семерых детей.

В 48 лет она отправилась на курсы медсестер, которые успешно закончила. В настоящий момент женщина находится в доме престарелых в штате Флорида. Ее 101-й день рождения, устроенный в заведении, посетили 200 гостей.

На вопрос, как прожить столько же, сколько и она, Райан порекомендовала пить спиртное.