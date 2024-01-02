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На фоне воздушной тревоги в Снигиревке Николаевской области прогремели сильные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Страна.ua.

Отмечается, что воздушная тревога была объявлена не только в Николаевской области. Сирены ракетной опасности взвыли также в шести других регионах. К ним уже присоединился Киев, мониторинговые телеграм-каналы пишут об угрозе удара баллистическими ракетами.

Напомним, утром 2 января ВС РФ атаковали украинскую столицу рекордным количеством гиперзвуковых ракет «Кинжал». По неофициальным данным, одна из них уничтожила бункер, в котором погиб заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного. Также обломки ракеты рухнули около американского посольства в Киеве.