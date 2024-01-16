«Голая» вечеринка у Насти Ивлеевой до сих пор активно обсуждается в Сети и скорее всего еще не скоро забудется россиянами. Так, в интернете пару дней назад распространяются изображения игральных карт с участниками этого мероприятия.

Филипп Киркоров, который «зашел не в ту дверь», изображен в роли пикового короля, червовой дамой стала сама хозяйка вечеринки Анастасия Ивлеева, крестовой – Ксения Собчак, а пиковой – Лолита Милявская. Бубновый валет – это рэпер Vacio, больше прославившийся белым носком на причинном месте, чем своим творчеством.

О носке автор колоды Александр Дуал тоже не забыл. Он изобразил этот аксессуар на всех тузах.

Кроме того, колода дополнена рэпером Моргенштерном (признан иноагентом в РФ) и создателем Telegram Павлом Дуровым. Они не были на вечеринке у Ивлеевой, но на картах стали джокерами.