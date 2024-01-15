В японских социальных сетях распространяется видеоролик с пролетающим в небе ярким «огненным шаром». Необычное небесное явление было зафиксировано преимущественно в восточной и северо-восточной частях Японии.

Сотрудник краеведческого музея города Хирацука в японской префектуре Канагава по имени Дайти Фудзии одним из первых опубликовал на своей страничке в социальной сети Х видеоролик с падающим метеоритом. «Огненный шар» попал в объектив камеры видеонаблюдения, установленной на доме Фудзии, расположенном в префектуре Сидзуока. В музее он отвечает за отдел астрономии.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как в небе пролетает огненный болид, оставляя за собой след. Камера видеонаблюдения зафиксировала необычный объект в небе около 7 утра 15 января. Фудзии проанализировал траекторию и скорость полета метеорита. Небесный болид двигался в атмосфере Земли со скоростью 42,4 километра в час. Метеорит летел со стороны залива Сагами по направлению префектуры Нагано.