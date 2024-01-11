Военный корреспондент российского новостного канала RT Александр Симонов опубликовал видеозапись работы снайпера ВС РФ на Купянском направлении. Опытный стрелок 1-й гвардейской танковой армии с позывным «Пионер» устранил четырех военнослужащих ВСУ в районе Новоселовского. Процесс отработки снайпера по заданным целям был запечатлен военкором на видео.

Работа стрелка Пионера является одним из многочисленных примеров отработки российских бойцов по позициям противника. Мастерство и профессионализм многих российских военнослужащих помогают ВС России достигать намеченных результатов в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее российским военкором Владом Андрицей было опубликовано видео проведения боевых действий на участке фронта Работино-Вербовое. Подобные видеозаписи пользуются в Сети огромным спросом, так как с их помощью гражданское население понимает, насколько российские бойцы преданно защищают своих товарищей и Родину.