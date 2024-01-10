ВСУ попытались спрятать самоходную артиллерийскую установку в окрестностях Артемовска, однако ее уничтожил дрон-камикадзе «Ланцет. Соответствующее видео показал телеканал RT.

Обнаружил замаскированную САУ противника российский разведывательный беспилотник, оператор которого тут же передал координаты на командный пункт. Остальное было делом техники – БПЛА «Ланцет» одним точным ударом подорвал вражескую установку, которая после взрыва загорелась.

«Ланцеты» после модернизации стали одним из наиболее страшных для ВСУ видов вооружений. Они бьют не только по артиллерийским орудиям, БМП и танкам, но и по скоплениям живой силы. Также ранее появлялись кадры уничтожения украинских самолетов прямо на аэродромах в нескольких десятках километров от линии фронта.