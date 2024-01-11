Портал «Утро.ру» опубликовал полный список знаменитых певцов, которых по тем или иным причинам либо не позвали на «Песню года-2023», либо вырезали из эфира.

Так, зрители не увидели в новогоднем концерте Лолиту Милявскую и Филиппа Киркорова, которые «засветились» на «голой» вечеринке у Насти Ивлеевой и тем самым себя дискредитировали. Первая на записи концерта исполняла песню Марлен, а поп-король – «Если ты уйдешь». Также он спел в дуэте с Люсей Чеботиной композицию «Королева», которая тоже не попала в эфир.

Вырезали из концерта и дуэт Леры Кудрявцевой, который, как стало известно позже, не угодил кому-то из руководства ВГТРК. Александр Ревва стал жертвой своей дружбы с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с неопределенной позицией по СВО и попытками уехать из России в начале конфликта.

Композиции Аниты Цой и Азизы просто не замечают на «Песне года», поэтому этих исполнительниц довольно давно не приглашают. Несмотря на то, что они свою творческую деятельность успешно продолжают.