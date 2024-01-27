После гастролей в Ростове со спектаклем «Что творят мужчины» с популярным российским актером Сергеем Астаховым в одной из главных ролей десять недовольных зрителей потребовали вернуть деньги за билеты. Жители города жаловались, что актеры забывали слова, а некоторым даже показалось, что они были пьяны. Подробности сообщает в своем материале портал 76.ru.

Актер Сергей Астахов решил записать видеообращение, в котором обратился ко всем недовольным зрителям. Артист показал номер телефона, по которому любой из жителей города, побывавший на концерте, может позвонить, чтобы получить обратно деньги за билет. Астахов признал, что один из актеров не успел выучить роль досконально, поскольку заменил своего выбывшего коллегу.

По словам администратора проекта, около десяти недовольных зрителей потребовали вернуть им деньги после просмотра спектакля. При этом большая часть зрителей звонит, чтобы поддержать артистов, а не потребовать свои деньги назад.