В армии РФ хотят создать «парализатор» для противника – специальную штурмовую минирующую систему, которая не даст боевикам ВСУ возможности покидать блиндажи.

Противоокопная система позволит заблокировать вражеские подразделения в блиндажах, в которых боевики прячутся во время артподготовки. Благодаря этому можно будет скрытно подойти к позициям ВСУ на расстояние выстрела и избежать потерь, рассказала “Российская газета”

В роли «парализатора» изобретатели хотят использовать кассетный боеприпас, который беспилотники будут доставлять к позициям ВСУ и сбрасывать у блиндажей. Вес его может составлять от 10 килограммов.

Приближаясь к позициям противника российские бойцы смогут нейтрализовать свой боеприпас с использованием подрывных снарядов, активно применяющихся сейчас для очистки окопов.