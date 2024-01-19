Специалисты российской компании HiderX работают над созданием маскировочного костюма, который должен по эффективности превзойти все существующие на данный момент аналоги. Об этом агентству ТАСС рассказали сами разработчики.

По их словам, сегодня уже существуют костюмы, способные спрятаться военнослужащих от вражеских тепловизоров. Но они недостаточно эффективны и имеют серьезные недостатки. Новая разработка призвана размывать силуэт, «ломать» его, не давая возможности противнику обнаружить объект.

Технология, которая используется в производстве маскировочных костюмов, является собственной разработкой компании HiderX и не раскрывается.

«Мы научились маскировать объект от тепловизора, скрывая его тепловую сигнатуру, наши изделия успешно применяются в спецподразделениях. При этом, когда боец надевает маскировочный костюм, плащ и так далее, он в любом случае виден как неестественный объект. Тепловизоры видят, как его силуэт переливается, экранирует. Мы долго мучились с этим явлением и работали над изделием, которое как бы размыло силуэт. В настоящее время испытания новейшего костюма продолжаются, работу над изделием планируется завершить до конца января», – рассказали специалисты.

Также отмечается, что новый костюм будет весить всего 350 граммов. К преимуществам относятся и небольшие габариты – в свернутом виде изделие можно будет просто спрятать в карман, поэтому оно не займет дополнительного места и не станет обузой для солдат, и без того вынужденных носить на себе снаряжение весом до 70 кг.