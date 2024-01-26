Киевский режим не в состоянии выполнить даже простую техническую договоренностью об обмене пленными. Поэтому доверять ему в более серьезных вещах довольно опасно, заявил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ в организации Дмитрий Полянский.

«Как мы можем относиться к заявлениям и гарантиям [киевского] режима и его западных спонсоров после того, как киевский диктатор еще раз наглядно продемонстрировал, что он не может выполнить даже техническую договоренность об обмене заключенными?», – поинтересовался дипломат.

Также он отметил, что несложно понять, по какой причине Россия продолжает специальную военную операцию на Украине. Ведь Минские соглашения были аферой, необходимой только для вооружения Киева, а от практически готового мирного соглашения в 2022 году в Стамбуле Киев отказался из-за давления западных кураторов.