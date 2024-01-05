Портал «Военное дело» сообщил об участии НАТО в последних атаках Киева на Крым. В публикации говорится, что помимо фронтовых бомбардировщиков Су-24, в них участвовали американские истребители F-16.

В телеграм-канале издания появился пост, в котором отмечается, что эти самолеты наносили удары по Крыму из воздушного пространства Румынии. Они выпустили ракеты и сразу пошли на посадку.

Кроме того, управление F-16 осуществлялось натовскими пилотами. Эти истребители используются в Румынии для обучения украинских летчиков.

В настоящий момент официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, в ночь на 5 января Киев пытался атаковать Крымский полуостров беспилотниками, но все дроны были успешно уничтожены.