В Польше неизвестный мужчина в военной форме предположительно раздавал повестки в военкомат мужчинам с Украины. Женщина, которая сняла это на видео, уверена, что украинские ТЦК добрались и до соседнего государства.

Мужчина выписывал повестку одному из украинцев, когда его начали снимать. Он требовал немедленно покинуть польскую территорию. Кроме того, рядом с местом событий находилась машина с номерами черного цвета. Подобные авто используются территориальными центрами комплектования (так на Украине называются военкоматы).

«Посмотрите, что делается! ТЦК уже в Варшаве», — говорил женщина во время съемки видео. Неизвестный в форме тут же потребовал прекратить съемку.

Напомним, ранее на Украине заявляли о желании мобилизовать сбежавших за границу украинцев. Но по мнению экспертов, задача эта практически невыполнима.