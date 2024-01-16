На севере Харьковской области украинские военные боятся одного из военных врачей ВСУ, которого прозвали «Доктор Смерть». Портал «Украина.ру» рассказал, что больше всего опасаются попадать к нему с ранениями военнослужащие 127-й бригады теробороны.

Подразделение, в котором числится доктор, не раскрывается. Известно лишь, что он попал на службу по протекции родственника, занимающего должность командира бригады.

«Специалист» не имеет специального медицинского образования, часто оказывается в состоянии алкогольного опьянения и даже операции делает в пьяном виде.

Также сообщается, что недавно один из бойцов умер именно после такого «оперативного вмешательства». Доктор был очень пьян и не смог нормально сделать операцию раненому военному. Фамилия и звание «медика» тоже не сообщаются.