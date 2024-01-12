Взрывы прогремели в Херсоне 12 января, пишет украинский портал «Страна.ua». Подробности атаки пока не приводятся.

При этом отмечается, что на территориях Херсонской области, подконтрольных Киеву, не сработала воздушная тревога.

Стоит заметить, что это весьма распространенное явление на Украине. Средства противовоздушной обороны далеко не всегда способны своевременно обнаружить летящую цель. Поэтому сперва происходит мощный взрыв, а уж потом срабатывает сирена. Обычно подобное происходит в ходе ударов баллистическим ракетным вооружением

Еще одна причина запоздалого срабатывания воздушной тревоги – нанесение удара с близкого расстояния. В этом случае ракеты или снаряды долетают до цели быстрее, чем их обнаруживает ПВО.

Портал «Страна.ua», сообщил также о взрывах в Константиновке в ДНР. Этот населенный пункт также контролируется Киевом.