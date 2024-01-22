Накануне дня рождения скончался Сергей Ефременко, фронтмен, гитарист и сочинитель текстов песен группы Marksheider Kunst, пишет «Фонтанка».

С 1992 года «Маркшайдер Кунст» радовала питерских завсегдатаев клубов ямайскими ритмами и дарила публике праздник, говорится в некрологе по случаю смерти Сергея Ефр Ефременко. Он умер в Покровской больнице 22 января. Директор группы Д. Рачков подтвердил смерть Ефременко, сообщив, что проблемы со здоровьем у Сергея появились еще в декабре. Но он не отменил концерты, а стойко переносил все недомогания на ногах.

Два питерских выступления Marksheider Kunst прошли 19 и 21 февраля в Питере. Еще два концерта планировались в московских клубах. 23 января Сергею Еременко должно было исполниться 52.