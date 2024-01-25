Пока Конгресс не примет законопроект о дополнительном финансировании Украины, Соединенные Штаты не смогут не только поставлять новое оружие Киеву, но и оказывать помощь в обслуживании уже имеющегося, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он пояснил, что для обслуживания вооружений, отправленных на Украину ранее, требуются системы и оборудование, которые тоже стоят денег. Поэтому поставлять их сейчас нет никакой возможности, передает ТАСС.

Райдер не смог ответить на вопрос о новых поставках Киеву оружия, но отметил, что для Пентагона эта проблема остается одной из наиболее ключевых и рассматривается в качестве приоритетной.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен отправлять на Украину дальнобойные ракеты и системы для их запуска.