Экс-журналистка издания, признанного иноагентом в России, стала фигурантом уголовного дела по статье о дискредитации армии РФ. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС.

Речь идет об Екатерине Фоминой. Летом 2022 года она позвонила ефрейтору, механику-водителю, который выполнял задачи в зоне проведения специальной военной операции, и потребовала от него представить фейковую информацию о действиях ВС РФ. Чтобы боец был «более сговорчивым», она пригрозила опубликовать в Сети компрометирующие материалы на него.

Кроме того, Фомина попыталась подкупить военнослужащего, пообещав ему за интервью свободный выезд в любую страну Североатлантического альянса и политическое убежище там. Надо отметить, что выполнять эти обещания она даже не собиралась из-за отсутствия соответствующих возможностей.

Ефрейтор, который все же выполнил условия Фоминой, был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы. Самой журналистке грозит тюремное заключение до 10 лет.