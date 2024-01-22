Бойкот Филиппа Киркорова в России вполне может быть связан с Аллой Пугачевой и ее поведением после начала СВО. Такое предположение в разговоре с «МК» сделал Гоген Солнцев.

Он отметил, что Киркоров попал в своеобразный «неофициальный черный список» в России – его вырезали и новогодних шоу и даже пересняли фрагменты фильма с его участием. После этого Филипп отправился в ОАЭ, где со сцены процитировал бывшую супругу.

«Запретят петь — буду рисовать, отберут краски — буду писать стихи, — начал Филипп. — Это не я придумал. Это ее фразы. Великая мудрая женщина права. Пока у меня есть вы, пока у меня есть возможность что-то для вас делать, я буду это делать», – заявил Киркоров.

Солнцев считает, что именно такие цитаты и поклонение Пугачевой является одной из причин «отмены» Киркорова.

«Алла так много всего совершила в последнее время, чего наш народ вряд ли ей сможет простить. Филипп страдал после расставания с ней, а теперь и из-за нее. Роковая женщина для него: оставила след», – пояснил он.

Напомним, проблемы для Киркорова начались после «голой» вечеринки у Анастасии Ивлеевой. Помимо него, столкнулись со сложностями Лолита Милявская и Анна Asti, другие участники мероприятия.