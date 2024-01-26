Украина окончательно «закопалась в своем вранье» по крушению Ил-76, однако Россия предпримет все необходимые меры, чтобы виновные в катастрофе были наказаны, заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Заседание Совбеза организации по сбитому транспортному самолету Ил-76 прошло 25 января. Дату назначила Франция, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности. Полянский в связи с этим отметил, что «мы сожалеем, что вы взялись определять за нас срочность или несрочность заседания».

Также он заявил, что украинская сторона знала о полете Ил-76 с военнопленными ВСУ, а также имела информацию о маршруте, но все же атаковала транспортник.

Заместитель Генсека ООН Розмари Энн Дикарло высказалась в том духе, что в настоящий момент организация не может подтвердить либо опровергнуть информацию о причинах падения Ил-76.

Кроме того, большинство участников заседания призвали Киев и Москву не приостанавливать обмен пленными.