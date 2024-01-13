Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем телеграм-канале о взрывах в непосредственной близости от украинской столицы. Он кратко написал об этом, не углубляясь в подробности.

В Киеве была объявлена воздушная тревога. Также сирены работали в целом ряде других регионов Украины.

В настоящий момент на Украине ожидают массированных ракетных ударов ВС РФ. Мониторинговые каналы пишут о движении к позициям для атаки стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Удары по промышленным объектам и критической инфраструктуре, используемым для нужд ВСУ, российские войска наносят с октября 2022 года. Также успешно поражаются объекты военной инфраструктуры.

Киев регулярно заявляет об эффективной работе своей ПВО и уничтожении большего количества ракет и дронов, но затем признает, что далеко не все боезаряды были перехвачены.