Закон о мобилизации на Украине будет не идеальным, но оптимальным, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. Также он отметил, что все изменения в законопроект должны быть внесены и приняты Верховной радой как можно скорее.

«Я считаю, нужно ускорить процедуру обсуждения и выходить на определенные решения. И эти решения нужно принимать неотложно», — цитирует политика РИА Новости.

Подоляк заявил также, что депутаты Рады активно обсуждают новый законопроект. К нему имеется множество замечаний, каждое из которых рассматривается самым тщательным образом. Поэтому в итоге должен появиться «абсолютно оптимальный» закон.

Ранее сообщалось о подаче в Верховную раду четырех альтернативных законопроектов о мобилизации, каждый из которых также будет рассматриваться депутатами.