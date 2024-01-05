Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Освобождение Марьинки можно считать свидетельством окончательного перелома в ходе конфликта на Украине. Россия перехватила инициативу у Киева и больше ее не отдаст, отметил британский военный эксперт Джек Уоллинг.

Научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований заявил, что Москва освобождением Марьинки показала, что продолжает двигаться к целям, поставленным в начале специальной военной операции. При этом она делает это даже при том, что Запад активно помогает Киеву, передает «МК».

Но даже вооружение США и НАТО не помогает ВСУ добиваться тех успехов, которых ожидают от них союзники.

Напомним, Марьинка была освобождена в конце декабря 2023 года. В настоящий момент ВС РФ сосредоточились на наступлении под Авдеевкой.