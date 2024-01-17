Профессор Московского университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев скончался перед началом проведения своей лекции. Студенты стали очевидцами этой трагедии.

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской улице. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», – поделился информацией источник, знакомый с ситуацией.

Трагический случай произошел 16 января. Юрий Веденеев был профессором кафедры теории государства и права. Педагог готовился к проведению очередной лекции для своих студентов. Учащиеся уже зашли в аудиторию на перемене, когда профессору стало плохо – он упал на пол.

Студенты вызвали бригаду скорой помощи и сообщили об этом преподавательскому составу. Однако прибывшие на вызов медики лишь констатировали смерть Юрия Веденеева. По предварительным заключениям, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Юрий Веденеев был доктором юридических наук, заслуженным юристом Российской Федерации. С 2000 года являлся руководителем Российского центра обучения избирательным технологиям при ЦИК России. А в 2005 году профессор начал преподавать в Московском университете имени Кутафина.