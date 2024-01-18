Киев впервые с начала СВО попытался атаковать Санкт-Петербург с применением беспилотных аппаратов. «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash сообщила об обнаружении двух уничтоженных дронов.

Первый из них упал на землю в Кировском районе Северной столицы неподалеку от морского порта. Второй упал на заледенелый Финский залив в 5 километрах от берега.

Точно известно, что как минимум один из БПЛА пролетел через Брянскую, Тверскую, Смоленскую и Новгородскую области. Он однозначно был запущен с территории Украины.

Ранее стало известно, что Киев также пытался атаковать Москву, но беспилотный аппарат, летевший к столице, в Подольском районе сбила система противовоздушной обороны.