Управляемые реактивные снаряды, используемые в системах залпового огня «Торнадо-С», позволили российским военным существенно повысить не только точность, но еще и эффективность поражения целей в зоне проведения СВО. Такой же эффект дают и другие высокоточные боеприпасы, рассказали в Минобороны России.

RT со ссылкой на военное ведомство сообщил, что в ствольной артиллерии активно применяются боеприпасы «Краснополь-М2», которые демонстрируют высокую точность поражения целей. Также разрабатываются управляемые снаряды для новейшей САУ «Коалиция-СВ», которая запущена в массовое производство.

В Минобороны пояснили, что снаряды «Краснополь» идеально подходят для ударов по защищенным вражеским целям. «Торнадо-С» также использует боеприпасы, которые минимум втрое превосходят по точности снаряды для «Смерчей».