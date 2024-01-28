Пожелавший остаться неизвестным сотрудник южнокорейского МИД заявил информационному агентству Yonhap, что Сеул не поставляет оружие Киеву. При этом ведомство ведет наблюдение за сотрудничеством РФ и КНДР, которое якобы «имеет место быть».

«Правительство придерживается позиции, согласно которой не поставляет летальное вооружение на Украину. В то же время мы пристально следим за военным сотрудничеством РФ и Северной Кореи и за тем, какое влияние может быть оказано на нашу безопасность», – заявил он.

Это высказывание стало ответом на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Она отметила, что все заявления Сеула о сотрудничестве КНДР и Россией являются противозаконными обвинениями, а не просто банальными инсинуациями.

При этом, пояснила Захарова, министр обороны Южной Кореи призывает начать поставки на Украину летального оружия и оказывать Киеву военную поддержку.