Украинский военный на камеру рассказал об ударе ВКС РФ по одному из подвалов в Крынках, в результате которого были ликвидированы сразу 20 боевиков. Видео опубликовал в Сети телеграм-канал «Херсонский вестник».

«Может меня накажут за это, поделюсь с вами тайнами, у нас на Крынках случилась недавно беда. Залетела в подвал КАБ и одним ударом унесла человек двадцать. И как это не прискорбно, им присвоили статус пропавших без вести», – цитирует бойца ВСУ “Российская газета”.

Он отметил, что подобная практика является весьма распространенной. Украинские власти делают все возможное, чтобы не выплачивать обещанные деньги за погибших украинцев их семьям. Поэтому просто признают их пропавшими без вести.