Несмотря на похолодание, интенсивность боев на территории Украины остается весьма высокой и не снижается, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию Bild.

Также он отметил, что из-за высокой интенсивности боевых действия ситуация для ВСУ остается чрезвычайно сложной. У Киева недостаточно оружия, поэтому он рассчитывает на скорую помощь Запада.

Он вспомнил заявления немецких властей о том, что ФРГ намерена поставлять Киеву в основном средства противовоздушной обороны.

«Это хорошее решение, но мы, конечно же, хотели бы, чтобы не было ограничений и мы получили все необходимые средства в максимальном объеме», – отметил Подоляк.

По его словам, изменить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции позволили бы ракеты с дальностью более 250 километров. В частности, крылатые боезаряды Taurus, которые Берлин никак не решится отправить на Украину.