В Деснянском районе Киева после падения обломков сбитого дрона-камикадзе начался пожар, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Также известно о падении беспилотника в Голосеевском районе, о котором сообщил глава ОВА Сергей Попко.

Пожар вспыхнул и в Николаеве, где обломки дрона спровоцировали взрыв.

На данный момент на Украине объявлена тревога в Киевской, Николаевской, Черниговской и Черкасской областях. Однако совсем скоро она может распространиться на всю страну, считают мониторинговые телеграм-каналы.

Они в панике сообщают о взлете 21 борта, среди которых дальние бомбардировщики Ту-22М3 и стратегические Ту-95МС. В настоящий момент неизвестно, будут ли самолеты наносить удары по объектам противника либо просто передислоцируются с одного аэродрома на другой.