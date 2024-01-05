Дроны-камикадзе долетели до Хмельницкой области, местные жители сообщают о сильных взрывах. Власти заявляют о работе средств противовоздушной обороны, передает РИА Новости.

Ранее украинские мониторинговые телеграм-каналы сообщали, что российские дроны-камикадзе пролетели над Одесской областью, после чего сменили курс на Винницу и на Хмельницкий. В результате они атаковали Староконстантинов, где находится военный аэродром с фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и западными крылатыми ракетами.

Портал «Страна.ua» со ссылкой на Воздушные силы Украины также сообщил, что помимо дронов, появилась угроза ударов баллистическим ракетным вооружением.

В ночь на 5 января серия из шести взрывов прогремела также в Кривом Роге. Днепропетровская ОВА сообщила, что обошлось без пострадавших, но обломки дронов рухнули на одно из промышленных предприятий.