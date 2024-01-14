Удар по Харьковской области 14 января пришелся по одному из промышленных предприятий Волчанска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Волчанск Чугуевского района. Повреждено предприятие», — цитирует харьковского губернатора ТАСС.

Также глава региона отметил появление проблем с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ утром 13 января нанесли мощные удары по аэродромной инфраструктуре Украины и по предприятиям военно-промышленного комплекса. Запад не отреагировал на эту атаку, так как все его внимание приковано сейчас к войне с хуситами в Йемене.