В городскую больницу Харькова попали танкисты 4-й бригады ВСУ, которые ранее записали видеообращение с отказом выполнять поставленную боевую задачу. Сообщается, что с ними были проведены «занятия по повышению мотивации», передает «Московский комсомолец».

Военнослужащие дислоцируются под Купянском. Две недели назад они записали свое обращение и были помещены в СИЗО за невыполнение приказа. Именно там им и «повышали мотивацию к воинской службе.

В результате трое отказников оказались в больнице. При чем один из них получил серьезные травмы и нуждается в дорогостоящем лечении. Которое государство, разумеется, вряд ли станет оплачивать.

Также несколько человек отправили в госпитали в Харьковской области.