Заместитель председателя комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов выдвинул предложение для учреждения государственной премии имени российского музыканта Егора Летова, которую будут получать патриотические исполнители. С таким предложением он обратился к министру культуры России Ольге Любимовой.

«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения государственной премии или конкурса имени Егора Летова для молодых исполнителей отечественной рок-музыки, авторов патриотических популярных песен и музыкальных композиций», – написал Милонов в своем запросе.

Также депутат подчеркнул, что имя Егора Летова у россиян ассоциируется с Родиной, идеей патриотизма и любви к своей стране. По словам Милонова, во время своей творческой жизни Егора Летова часто не принимали «либеральные коллеги», ведь он проповедовал исконно русские идеалы и не соглашался с навязыванием «западных ценностей». И сейчас многие россияне переосмысливают творчество патриотических исполнителей, включая и композиции Егора Летова.