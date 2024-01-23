Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб по поводу инцидента, произошедшего на границе Ростовской области и ДНР с гуманитарной помощью, предназначенной для бойцов в зоне СВО, заявила, что виновные в уничтожении гуманитарки должны быть наказаны.

«Это в любом случае имущество. Если имущество пока не было передано бойцам СВО, то оно принадлежало какой-то волонтерской организации или было передано конкретными людьми. Соответственно, по этому факту порчи чужого имущества можно возбудить уголовное дело», – заявила парламентарий.

Также Бессараб отметила, что данный поступок, кем бы он ни был совершен, является чудовищным. Поэтому он не должен остаться безнаказанным, виновные должны быть найдены.

Напомним, что волонтер Александр Закутний сообщил об обнаруженной гуманитарной помощи в населенном пункте Амвросиевка, находящемся на границе Ростовской области и ДНР. Он опубликовал видеозапись, сделанную на местной свалке. На кадрах видны остатки того, что должно было быть передано российским бойцам, находящимся на фронте.

Эта гумпомощь была целенаправленно отправлена на свалку неизвестными лицами, и с помощью бульдозера испорчена и сброшена в обрыв. Среди испорченного имущества удалось отыскать уцелевшие жесткие носилки, медикаменты, медицинские халаты, жгуты и косынки, сухой солдатский душ и даже детские письма, адресованные бойцам в зоне СВО.